Бойня в Забайкалье: депутат приехал в часть с проверкой

25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли. Впоследствии срочник был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».

Шерин после поездки в воинскую часть заявил, что солдаты несут службу в хороших условиях. При этом ни один солдат не желает переводиться в другое подразделение.