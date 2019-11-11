Бойня в Забайкалье: депутат приехал в часть с проверкой 

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин в ходе поездки в воинскую часть в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, не обнаружил напуганных «дедовщиной» бойцов, сообщает «Московский комсомолец». Парламентарий предложил забрать всех униженных и оскорбленных с собой в Москву, но никто не согласился.
25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли. Впоследствии срочник был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».
Шерин после поездки в воинскую часть заявил, что солдаты несут службу в хороших условиях. При этом ни один солдат не желает переводиться в другое подразделение.
«Я говорил: «Солдаты, если в отношении кого-то ведутся неу