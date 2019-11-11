Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Активная фаза учений пройдет во второй половине ноября в Китае. Участники освободят "заложников" в административных зданиях, автобусах и пассажирских самолетах, захваченных "террористами". Также пройдут совместные тренировки по поиску и уничтожению "взрывных устройств", десантирование с вертолетов и боевые стрельбы из стрелкового оружия.

"Группа военнослужащих ВВО, в том числе соединения специального назначения, прибыла в Китайскую народную республику для подготовки к участию в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН и их диалоговых партнеров. Представители ВВО уже приступили к тренировкам для отработки предстоящих действий в составе международной антитеррористической группировки", — говорится в сообщении.

Российский спецназ, например, выполняет рейды в городских условиях. Военнослужащие передвигаются по улицам и внутри зданий, в том числе в условиях "применения" условными боевиками химических отравляющих веществ.

В учениях также задействуют офицеров российского ВВО для работы на многонациональных пунктах управления.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была образована в 1967 году в Бангкоке. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея и Восточный Тимор. Партнерами по диалогу являются Китай, Индия, Япония, Пакистан, Россия, Южная Корея, Новая Зеландия, Монголия, Австралия, США, Турция и Канада.