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Летчики ЮВО уничтожили командный пункт противника на Кавказе 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
На Кавказе прошли учения авиации
Фото: Российская Газета
В рамках учений, проводимых на Северном Кавказе, штурмовики Южного военного округа уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Экипажи Су-25СМ при выполнении полетных заданий применили пуск авиационных ракет и пушек. Самолеты преодолели систему ПВО условного противника.
К полетам привлекались более 20 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб. Летчики совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах. Задания выполнялись на пяти самолетах.
В этом году учения экипажей штурмовиков Су-25СМ проводятся уже не в первый раз. Выполнено около полутора тысячи вылетов на территории республик Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Каждый военный летчик Южного военного округа совершил примерно по 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более ста часов.
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