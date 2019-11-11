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Первый опытный Ил-112В совершит второй полет в 2020 году 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Второй полет опытного Ил-112В пройдет в 2020 году
Фото: ПАО «Ил»
Первый опытный образец легкого транспортного самолета Ил-112В совершит второй полет в следующем году. До конца года машина продолжит отрабатывать руление и пробежки, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Ильюшина".
"В следующем году после ввода в эксплуатацию всего аэродромного комплекса планируется продолжить программу летных испытаний и поднять машину в воздух", — сказали в "Иле".
По информации пресс-службы, до конца года (после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы на заводе-изготовителе ВАСО) первый опытный Ил-112В выйдет на этап аэродромных отработок, включающий руление и пробежки.
В "Ильюшине" добавили, что первый опытный Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-122В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.
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Теги:
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Воронежский авиазавод , ОАК , ИТАР-ТАСС
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