ВКС РФ присоединились к патрулированию в Сирии

Воздушный патруль сопровождает и обеспечивает безопасность наземных отрядов.

В самой Сирии всю неделю продолжалось совместное российско-турецкое патрулирование приграничной буферной зоны. К колоннам военной полиции в этот раз присоединились вертолеты ВКС России

Воздушный патруль сопровождает и обеспечивает безопасность наземных отрядов. Полеты проходят на предельно малой высоте, так низко, чтобы летчики могли буквально рассмотреть все, что происходит на земле.

«Армейская авиация приступила к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирии. Патрулирование выполняли по нескольким направлениям на вертолетах на малых высотах. Полет прошел в штатном режиме. Хотелось бы отметить, что при пролете населенных пунктов местные жители радовались, махали. Было приятно. Я думаю, нам рады», — рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 Дмитрий.