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ВКС РФ присоединились к патрулированию в Сирии 

ТК «Звезда» 29 минут назад
ВКС РФ присоединились к патрулированию в Сирии
Фото: ТК «Звезда»
Воздушный патруль сопровождает и обеспечивает безопасность наземных отрядов.
В самой Сирии всю неделю продолжалось совместное российско-турецкое патрулирование приграничной буферной зоны. К колоннам военной полиции в этот раз присоединились вертолеты ВКС России.
Воздушный патруль сопровождает и обеспечивает безопасность наземных отрядов. Полеты проходят на предельно малой высоте, так низко, чтобы летчики могли буквально рассмотреть все, что происходит на земле.
«Армейская авиация приступила к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирии. Патрулирование выполняли по нескольким направлениям на вертолетах на малых высотах. Полет прошел в штатном режиме. Хотелось бы отметить, что при пролете населенных пунктов местные жители радовались, махали. Было приятно. Я думаю, нам рады», — рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 Дмитрий.
Другая задача, которая стоит перед пилотами — прикрывать с воздуха патрули военной полиции, и обеспечить безопасность гуманитарных миссий, которые в этом регионе впервые проводит Центр по примирению враждующих сторон. Подробности смотрите в репортаже Павла Ремнева.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Безопасность , Война в Сирии , Павел Ремнев , Сирия
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