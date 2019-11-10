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В ЛНР сбили украинский дрон «Фурия» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
В ЛНР сбили украинский дрон «Фурия»
Фото: Wikimedia Commons
Силы противовоздушной обороны (ПВО) непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник украинской армии, который вёл разведку в Славяносербском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Сегодня на пути следования в направлении населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия», — цитирует сообщение Луганский информационный центр.
По данным сепаратистов, беспилотник принадлежал 14-й бригаде Вооруженных сил Украины. Материалы, полученные с него, изучают специалисты.
Как писал News.ru, ранее силы ПВО Народной милиции ЛНР сбили беспилотник Вооружённых сил Украины типа «Феникс» 8 ноября.
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Теги:
Армия , Конфликты , Украина
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