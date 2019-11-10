В ЛНР сбили украинский дрон «Фурия»

Силы противовоздушной обороны (ПВО) непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник украинской армии, который вёл разведку в Славяносербском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Сегодня на пути следования в направлении населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат «Фурия», — цитирует сообщение Луганский информационный центр.

По данным сепаратистов, беспилотник принадлежал 14-й бригаде Вооруженных сил Украины. Материалы, полученные с него, изучают специалисты.

Как писал News.ru, ранее силы ПВО Народной милиции ЛНР сбили беспилотник Вооружённых сил Украины типа «Феникс» 8 ноября.