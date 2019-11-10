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Белуху заподозрили в работе на разведку РФ 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Фото: Reuters
У берегов Норвегии снова нашли кита-белуху, который сбежал от дрессировщиков, обучавших его по российской программе шпионажа с помощью животных. Об этом сообщает Independent со ссылкой на экспертов.
Эксперты прокомментировали видео, появившееся в соцсетях. Моряки небольшого судна бросают регбийный мяч киту. Он плывет за ним и приносит его к лодке в пасти, явно рассчитывая на вознаграждение от людей.
На видео можно увидеть человека в одежде с логотипом судна «Danah Explorer», которое в настоящее время находится в норвежских водах.
Западные специалисты считают, что кит может быть Валдимиром, который считается сбежавшим «шпионом», выдрессированным в России.
«Вероятно, это Валдимир, некогда плененный кит, который, возможно, избежал российской военной программы», — сказал Феррис Джабр, научный сотрудник New York Times и Scientific American.
Исследователь водных млекопитающих Квад Финн, и зоолог Даррен Найш поддержали эту теорию.
О Валдимире впервые сообщили весной 2019 года. Его обнаружили недалеко от северной Норвегии с ремнем, прикрепленным к телу, и ярлыком с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга».
Норвежцы назвали его гибридным именем, намекая на русское происхождение — hval (вал) — означает по-норвежски «кит».
Известно, что «кит-шпион» сближается с морскими судами, чтобы попросить еды и поиграть. Он приручен, не боится людей и любит общаться с ними. В мае этого года Валдимир спас телефон, упавший в воду из рук нерасторопной туристки.
«Валдимир был пойман в океане и обучен людьми совершать разные трюки, приносить предметы в обмен на еду. Он недоедает и все еще зависит от человека. Ему просто нужна пища, а со стороны это выглядит как «игривое „поведение“, — заявил Финн.
Неизвестно, соответствуют ли действительности предположения о шпионаже, но в США и России действительно существуют программы военной подготовки для дельфинов и китов. Например, их обучают поиску морских мин и невзорвавшихся торпед.
По данным Independent, представитель Минобороны РФ опроверг, что Валдимир был связан с программой обучения, но признал, что дельфины иногда используются для военных целей.
Мортен Викеби, бывший норвежский консул в Мурманске, предложил альтернативную теорию. По его мнению, Валдимир является терапевтическим животным, которого использовали в российско-норвежских программах по поддержке детей-инвалидов.
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Комментарии21 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Армия , Министерство обороны , New York Times , Норвегия
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