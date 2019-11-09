Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии

Украина и Донецкая народная республика в субботу начали синхронный отвод в районе Петровского на линии соприкосновения в Донбассе. Завершение процесса на последнем из трех пилотных участков, как ожидают обе стороны конфликта на востоке Украины, должно дать новый импульс для мирного процесса как на площадке минской контактной группы, так и в рамках "нормандского формата".

Заморозка

Инициатива создать в Донбассе три зоны безопасности, в которых стороны отведут войска от линии соприкосновения, воплотилась в виде рамочного решения в сентябре 2016 года.

Представители Украины, ДНР и ЛНР при посредничестве России ОБСЕ согласились провести разведение у населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. В двух первых это удалось сделать почти сразу, но реализация договоренностей в районе Станицы Луганской растянулась практически на три года. За это время украинские подразделения вернулись на прежние позиции в Золотом и Петровском, в итоге весь процесс оказался заморожен.

Действенные попытки возобновить отвод войск последовали только летом нынешнего года, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского . 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября, а в первых числах октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила уведомления о его завершении.

Отвод сил у Золотого сопровождался выступлениями участников националистических формирований, которые всячески стремились сорвать процесс. Уговаривать их отступить пришлось ехать самому Зеленскому.

Сложный третий шаг

В результате к началу ноября остался неурегулированным только отвод войск у Петровского. 29 октября участники контактной группы согласовали, но не обнародовали дату отвода. Представители республик Донбасса объяснили это просьбой Киева , который боялся новых провокаций со стороны радикалов. Однако несколько дней спустя Зеленский объявил, что разведение войск начнется 4 ноября.

Но в этот день украинская сторона заявила, что не будет ничего делать, так как прежде якобы необходимо выдержать семидневный период тишины в данном районе, хотя изначальные договоренности такого не предусматривали.

В этой ситуации представители ДНР и ЛНР выступили с инициативой провести 8 ноября видеоконференцию подгруппы по безопасности контактной группы, чтобы назначить новый день. Украинская сторона проигнорировала их инициативу и в одностороннем порядке объявила, что начнет отвод войск в районе Петровского 8 ноября. В ответ республики Донбасса заявили о готовности начать отвод на день позже, то есть в субботу, 9 ноября.

В пятницу за несколько минут до полудня по киевскому времени (13:00 мск), когда украинская сторона анонсировала начало отвода, специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик выступил с заявлением о том, что разведение должно происходить в субботу.

Четыре ракеты

Сигналом о готовности к началу отвода на линии соприкосновения в Донбассе служит белая сигнальная ракета: сначала ее выпускает представитель республик, затем — Вооруженных сил Украины. Процесс отвода начинает пуск с каждой из сторон зеленой ракеты. В субботу после 13:00 мск в небе над Донбассом взмыли все четыре сигнала, и стороны наконец приступили к отводу сил на последнем из пилотных участков.

Почти сразу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня выступило с заявлением, в котором приветствовало начало отвода, а через несколько часов объявило, что их подразделения уже полностью покинули район.

В свою очередь заместитель командующего силовой операции Богдан Бондарь сообщил, что украинские части имеют для этого три дня. Они отодвинутся от линии соприкосновения на расстояние до 1 км. После этого в районе начнется разминирование и разбор фортификационных сооружений.

Официальный Киев хранит молчание

Министр иностранных дел Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова приветствовала действия украинской стороны и выразила надежду, что реализация Киевом обязательств по трем пилотным участкам послужит деэскалации конфликта в Донбассе в целом.

Бондарь также выразил надежду, что завершение отвода на трех участках у линии соприкосновения даст "возможность договориться" об урегулировании во всем регионе. Вместе с тем он добавил, что до весны 2020 года не стоит ждать нового отвода сил, так как низкие температуры и снег делают невозможным оборудование новых позиций и разминирование.

В ОБСЕ также приветствовали разведение сил у Петровского. Как сообщил журналистам один из представителей офиса организации в Донецке, миссия будет следить за ситуацией в районе с помощью видеокамеры и беспилотников.

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов также заявил, что Россия, как посредник минского процесса, приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики от линии соприкосновения. Он подчеркнул, что в этом районе ранее уже происходило разведение сил и средств, но дальнейшее выполнение обязательств было сорвано киевской стороной.

Грызлов напомнил, что процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой.

"Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил. И рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", — заключил он.

Из политического руководства Украины до сих пор никто так и не прокомментировал отвод войск на трех пилотных участках в Донбассе.