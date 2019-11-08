Российских военных закидали камнями в Сирии

Совместный патруль российских и турецких военных закидали камнями во время проезда по курдской деревне на севере Сирии.

На записи, опубликованной в Youtube, видно, как несколько десятков жителей деревни вышли на дорогу и закидали проезжающую российско-турецкую колонну булыжниками.

Одна из машин российской военной полиции остановилась, и на нее забрался человек, другие били по стеклу палкой и камнями.

Как уточняет News.ru, инцидент произошел во время третьего совместного патрулирования участка протяженностью 105 км на севере Сирии.

Первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы состоялось 1 ноября.