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Российских военных закидали камнями в Сирии 

Рамблер 1 минуту назад
Совместный патруль российских и турецких военных закидали камнями во время проезда по курдской деревне на севере Сирии.
На записи, опубликованной в Youtube, видно, как несколько десятков жителей деревни вышли на дорогу и закидали проезжающую российско-турецкую колонну булыжниками.
Одна из машин российской военной полиции остановилась, и на нее забрался человек, другие били по стеклу палкой и камнями.
Как уточняет News.ru, инцидент произошел во время третьего совместного патрулирования участка протяженностью 105 км на севере Сирии.
Третий совместный патруль РФ и Турции пройдет 100 км на северо-востоке Сирии
Первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы состоялось 1 ноября.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Видео , Сирия
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