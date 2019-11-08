ОБСЕ назвала дату и время разведения сил в Петровском

Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября в 12:00 по местному времени

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на востоке Украины начнется в субботу в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Об этом в пятницу сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Разведение сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 часов по киевскому времени", — говорится в сообщении Офиса спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе.

По словам Сайдика, дата была согласована Контактной группой "при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Власти Донецкой народной республики подтвердили готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского 9 ноября, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова

"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ Контактной группы Мартином Сайдиком и благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского — 9 ноября, — говорится в заявлении дипломата, которое опубликовано на сайте Донецкого агентства новостей. — Полностью подтверждаем свою готовность к синхронному и зеркальному разведению в согласованную дату".

Она выразила надежду, что Киев выполнит взятые обязательства и приступит к отводу в субботу, 9 ноября, в 12:00 (13:00 мск).

"Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний "нормандской четверки", а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта", — заключила Никонорова.

Первоначально дата развода сил и средств в районе Петровского была согласована, но не названа на последней встрече Контактной группы в Минске. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс должен начаться 4 ноября. Однако этого не произошло. При этом Киев сослался на необходимость соблюдения в данном районе перемирия в течение недели, хотя этого условия не было в договоренностях.

В четверг начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов начать разведение сил у Петровского 8 ноября в 13:00 мск. Однако республики Донбасса выступили с заявлением о том, что дата отвода должна быть согласована с ними и выразили готовность приступить к разведению 9 ноября. Тем не менее, командование силовой операцией в Донбассе сегодня утром вновь подтвердило, что начнет отвод в пятницу, а не в субботу.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с рамочным решением 2016 года там определен один из трех пилотных участков разведения сил в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон у Петровского были отведены еще в октябре 2016 года, однако позже Украина вернула войска на позиции.