В Иране сбили иностранный беспилотник

Иране сбили иностранный беспилотник, сообщил агентству губернатор провинции Хузестан Голямреза Шариати.

Инцидент произошел в пятницу утром в районе порта Махшахр на юго-западе страны. Другие подробности не приводятся.

Сейчас эксперты изучают обломки дрона, результаты будут озвучены позже.

В республиканской армии подтвердили, что сбили БПЛА.

"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", — говорится в заявлении военных.

Какой стране принадлежал беспилотник, не уточняется.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе дрон США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне ответили, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.