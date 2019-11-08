Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иране сбили иностранный беспилотник 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Иране сбили иностранный беспилотник
Фото: Стоп-кадр из видео
В Иране сбили иностранный беспилотник, сообщил агентству губернатор провинции Хузестан Голямреза Шариати.
Инцидент произошел в пятницу утром в районе порта Махшахр на юго-западе страны. Другие подробности не приводятся.
Сейчас эксперты изучают обломки дрона, результаты будут озвучены позже.
В республиканской армии подтвердили, что сбили БПЛА.
"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", — говорится в заявлении военных.
Какой стране принадлежал беспилотник, не уточняется.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе дрон США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне ответили, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России 
Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 379
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 59
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 18
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 505
Оценены последствия «вишневой» зимы
Оценены последствия «вишневой» зимы 1
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение