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Российские подлодки укроют от ядерного удара 

Газета.Ru 1 час назад
От ядерного удара российские подлодки спрячут в бункерах
Фото: Газета.Ru
Подводный флот России получит уникальные противоядерные бункеры, способные выдержать попадание боеголовки, сообщили в Минобороны. В таких сверхзащищенных доках разместят стратегические ракетоносцы и бесшумные дизельные субмарины. Объекты уже начали строить на Камчатке, на очереди Североморск.
Уникальные бронированные доки построят для российских подводных лодок, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
Такой «бункер» способен выдержать ядерную бомбардировку или ракетный обстрел, а также защищен от ударов стихии. Кроме того, на объект не смогут проникнуть боевые пловцы противника.
В таких укрытиях будут размещать стратегические ракетоносцы проектов «Борей» и «Ясень» с атомными двигателями, а также дизельные подлодки проектов «Лада» и «Варшавянка», способные к бесшумному ходу.
Строительство таких объектов начато на базе Тихоокеанского флота на Камчатке, в городе Вилючинск. В 2020 году планируется начать строительные работы в Североморске — базе Северного флота.
Крайне эффективным назвал российский подводный флот американский адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе. По словам военного моряка, активность подлодок значительно возросла с начала его службы в Европе и со времен «холодной войны».
«Россия продолжает накачивать свой флот деньгами, развивая подводные лодки. Именно подводный театр военных действий наиболее важен в условиях комплексной военной игры», — отметил адмирал США.
В декабре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс утратил свои навыки борьбы с подводными лодками. После того, как закончилась «холодная война», НАТО «сократило свои возможности в море», отметил он. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — признал генсек.
При этом он отметил успехи российского подводного флота — со времен «холодной войны» ВМФ России поднял деятельность субмарин на «высочайший уровень», а в развитие флота были вложены «значительные средства».
Также генсек НАТО отметил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через разделяющую Европу и США Атлантику.
В июне 2019 года журнал The National Interest сообщил, что российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых «смертоносных» субмарин в мире. В список вошли атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения проекта 955 «Борей», подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень».
Головная подводная лодка проекта «Ясень» — К-560 «Северодвинск» — была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. Из-за ряда проблем строительство было отложено, но в 2010 году субмарина была спущена на воду. Следующую лодку решено было модернизировать, и серия получила название «Ясень-М».
Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения — 520 м, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
В России есть объект для подводных лодок, способный выдержать ядерный удар — сейчас там, правда, расположен музей. В Крыму в период «холодной войны» был построен Объект 825 ГТС — подземная база для субмарин в Балаклаве.
Предполагалось, что она должна быть защищена от атомного удара мощностью до 100 килотонн. База представляет собой туннель в скале. Общая площадь объекта составила 15 тыс. квадратных метров, а находившиеся там люди могли провести автономно до 30 суток. Помимо каналов, позволявших лодкам уходить прямо в море, разместился под сводами объекта и завод по их ремонту.
В Балаклаве базировались суда 613-го и 633-го проектов, входившие в состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота СССР, а также корабли пограничных войск.
С 1993 года база не функционировала, а на баланс ВМС Украины была передана лишь в 2000 году. В результате она сильно пострадала от мародеров. А с 2003 года Киев принял решение сделать из базы музей. Таким образом, ремонтные доки и каналы для вывода подлодок, пробитые под скалами, стали доступны для широкой публики.
Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Михаил Симутов ранее заявлял «Газете.Ru», что «объект 825 ГТС уже не является секретным, а большая часть его инфраструктуры находится в плачевном состоянии».
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в бункере под Балаклавой по-прежнему функционирует музей — Минобороны не стало делать из него новую базу.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Статьи , Йенс Столтенберг , Джеймс Фогго , Министерство обороны , МГИМО , Севмаш , НАТО , Газета.Ru , газета "Известия" , The National Interest , Вилючинск , Североморск , США
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