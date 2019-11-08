Россия уличила США во лжи

Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее ударные возможности

Сергей Лавров. Даже американская компания-производитель противоракетной установки МК41 открыто указывает, что система может использоваться и для пуска ударных ракет, заявил глава МИД РФ

"Установка для противоракет МК41, в отношении которой мы уже много лет указываем на возможность ее использования и для запуска ударных крылатых ракет. Нам отвечали, что это не так, хотя на открытом сайте Lockheed Martin, которая ее производит, написано, что она двойного назначения: и противоракетная, и ударная", — заявил он на Московской конференции по нераспространению.

Лавров отметил, что США "провели испытания именно из этой установки, даже не удосужившись как-то объяснить, почему они до сих пор отвергали пригодность МК41 для запуска крылатых ударных ракет".