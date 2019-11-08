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Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее ударные возможности 

РИА Новости 1 час назад
Россия уличила США во лжи
Фото: РИА Новости
Даже американская компания-производитель противоракетной установки МК41 открыто указывает, что система может использоваться и для пуска ударных ракет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Установка для противоракет МК41, в отношении которой мы уже много лет указываем на возможность ее использования и для запуска ударных крылатых ракет. Нам отвечали, что это не так, хотя на открытом сайте Lockheed Martin, которая ее производит, написано, что она двойного назначения: и противоракетная, и ударная", — заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Лавров отметил, что США "провели испытания именно из этой установки, даже не удосужившись как-то объяснить, почему они до сих пор отвергали пригодность МК41 для запуска крылатых ударных ракет".
США 2 августа вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и 19 августа объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования. В МИД России обратили внимание, что при испытании использовалась установка MK— 41. В Пентагоне заявили, что для использовалась MK— 41, но другой конфигурации. Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что пуски этих ракет могут быть осуществлены и с установок, которые уже расположены в Румынии.
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Теги:
Армия , Оружие , Политика , США , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Пентагон
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