Третий совместный патруль РФ и Турции начнется в Сирии

Третий совместный патруль РФ и Турции пройдет 100 км на северо-востоке Сирии

Общая протяженность маршрута третьего совместного патрулирования военных России Турции на северо-востоке Сирии составит более 100 км. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"С 10:00 8 ноября третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Эль-Камышлы.

Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту — от пункта таможенного перехода Дейру-Нага в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. В составе патруля на маршруте патрулирования находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран.

Контролировать движение колонны будет российский беспилотник "Орлан-10".