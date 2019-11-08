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СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Лавров оценил состояние иранской сделки
Фото: РИА Новости
Несмотря на неприемлемые действия США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе не утратил своей силы и значимости, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на известные абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД не утратил своей значимости. Он позволил снять все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной прозрачности ядерной программы Исламской Республики (Иран), подтвердил законные права этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства", — сказал он на Конференции по нераспространению.
"Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД и создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого, полнокровного выполнения в установленные сроки ", — добавил Лавров.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Теги:
Армия , Азия , Оружие , Политика , Сергей Лавров , МИД , МАГАТЭ , США , Тегеран
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