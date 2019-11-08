Шойгу поздравил со 100-летием Военную академию связи

Шойгу назвал выпускников Военной академии связи опорой госбезопасности

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного отпраздновала 100 лет со дня основания. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил учреждение, чтобы поздравить педагогов и учащихся с торжеством. Глава ведомства признал, что академия по-прежнему готовит больших профессионалов своего дела. Выпускники образовательного заведения, убежден он, станут надежной опорой национальной безопасности страны, пишет ИА Regnum.

«История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России», — отметил Шойгу.

Как ранее писал «ФедералПресс», министр обороны побывал в новом военном городке 55-й мотострелковой бригады в Туве. Там сдали в эксплуатацию первый дом. В военном городке также будет собственный детский сад, рассчитанный на 200 малышей. Строители уже завершили возведение казармы, учебного здания, столовой и ипподрома. Для подготовки солдат горной бригады оборудован полигон.