Шойгу поздравил со 100-летием Военную академию связи

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного отпраздновала 100 лет со дня основания. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил учреждение, чтобы поздравить педагогов и учащихся с торжеством. Глава ведомства признал, что академия по-прежнему готовит больших профессионалов своего дела. Выпускники образовательного заведения, убежден он, станут надежной опорой национальной безопасности страны, пишет ИА Regnum.
«История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России», — отметил Шойгу.
Как ранее писал «ФедералПресс», министр обороны побывал в новом военном городке 55-й мотострелковой бригады в Туве. Там сдали в эксплуатацию первый дом. В военном городке также будет собственный детский сад, рассчитанный на 200 малышей. Строители уже завершили возведение казармы, учебного здания, столовой и ипподрома. Для подготовки солдат горной бригады оборудован полигон.