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Шойгу назвал выпускников Военной академии связи опорой госбезопасности 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 4 часа назад
Шойгу поздравил со 100-летием Военную академию связи
Фото: kremlin.ru
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного отпраздновала 100 лет со дня основания. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил учреждение, чтобы поздравить педагогов и учащихся с торжеством. Глава ведомства признал, что академия по-прежнему готовит больших профессионалов своего дела. Выпускники образовательного заведения, убежден он, станут надежной опорой национальной безопасности страны, пишет ИА Regnum.
«История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России», — отметил Шойгу.
Как ранее писал «ФедералПресс», министр обороны побывал в новом военном городке 55-й мотострелковой бригады в Туве. Там сдали в эксплуатацию первый дом. В военном городке также будет собственный детский сад, рассчитанный на 200 малышей. Строители уже завершили возведение казармы, учебного здания, столовой и ипподрома. Для подготовки солдат горной бригады оборудован полигон.
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Теги:
Армия , Войска , Сергей Шойгу , ИА REGNUM , ФедералПресс
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