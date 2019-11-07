В Госдуме оценили перспективы продления договора СНВ-III

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» парламентарий признался, что скептически относится к встрече и позиции США по СНВ-III. Он напомнил, что в этом году Соединённые Штаты уже вышли из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, что, по его мнению, ставит под сомнение возможность продления второго стратегического соглашения.

«СНВ-III — последний аргумент, который сдерживает США от неконтролируемого наращивания ядерного и ракетного потенциала. Разрыв этого соглашения до основания разрушит существующую систему международной безопасности. Этот сценарий вызовет эскалацию напряженности в целом и спровоцирует новый виток гонки вооружений», — отметил Швыткин.