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В Госдуме оценили перспективы продления договора СНВ-III 

RT на русском 44 минуты назад
В Госдуме оценили перспективы продления договора СНВ-III
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал о перспективах продления договора СНВ-III по результатам встречи консультативной комиссии России и США.
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» парламентарий признался, что скептически относится к встрече и позиции США по СНВ-III. Он напомнил, что в этом году Соединённые Штаты уже вышли из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, что, по его мнению, ставит под сомнение возможность продления второго стратегического соглашения.
«СНВ-III — последний аргумент, который сдерживает США от неконтролируемого наращивания ядерного и ракетного потенциала. Разрыв этого соглашения до основания разрушит существующую систему международной безопасности. Этот сценарий вызовет эскалацию напряженности в целом и спровоцирует новый виток гонки вооружений», — отметил Швыткин.
Ранее в МИД заявили о нехватке времени для выработки договора взамен СНВ-III.
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Теги:
Армия , Политика , Юрий Швыткин , МИД , Госдума , ФБА "Экономика сегодня" , США
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