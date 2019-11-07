Американский F-16 выронил ракету над Японией

Американский истребитель F-16 выронил ракету над Японией , сообщает ТАСС.

Инцидент имел место в районе авиабазы «Мисава» в префектуре Аомори . F-16 Военно-воздушных сил США совершал тренировочный полет и случайно выронил учебную ракету.

Сегодня на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что США был сделано представление в этой связи. По его словам, японская сторона потребовала от американской сделать все возможное ради избежания подобного в будущем.

В свою очередь, в командовании американских ВВС в Японии сегодня уточнили, что инцидент имел место вчера вечером; что причина произошедшего расследуется; что сведений о пострадавших и повреждениях чего-либо не имеется.