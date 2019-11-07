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Американский F-16 выронил ракету над Японией 

Рамблер + ещё 5 23 минуты назад
Американский истребитель F-16 выронил ракету над Японией, сообщает ТАСС.
Инцидент имел место в районе авиабазы «Мисава» в префектуре Аомори. F-16 Военно-воздушных сил США совершал тренировочный полет и случайно выронил учебную ракету.
Сегодня на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что США был сделано представление в этой связи. По его словам, японская сторона потребовала от американской сделать все возможное ради избежания подобного в будущем.
В свою очередь, в командовании американских ВВС в Японии сегодня уточнили, что инцидент имел место вчера вечером; что причина произошедшего расследуется; что сведений о пострадавших и повреждениях чего-либо не имеется.
«Командование ВВС в Японии серьезно относится к безопасности», — заверили там и уведомили о приостановке тренировочных полетов в районе «Мисавы». 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Аомори , США , Япония
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