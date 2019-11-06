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Россия атаковала гору террористов 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россия атаковала гору террористов
Фото: РИА Новости
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли несколько ударов по объектам в сирийской провинции Идлиб, находящимся под контролем боевиков. Видеозапись атаки была размещена в сети активистами сирийской оппозиции, пишет AMN 6 ноября.
На кадрах ВКС наносят авиаудары по боевому посту, который расположен на вершине горы Наби Аюб в регионе Джабаль аз-Завия.
Последний раз российские бомбардировщики наносили удар по ряду объектов террористов на юге провинции Идлиб 23 октября. В частности, российская армия сосредоточила свои удары на боевиках из «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещено в России), закрепившихся в районе городов Кафр-Сиджна, Хазарин, Кафр-Набль. До этого атаки проводились 14 октября. Налет на боевиков происходил в период проведения в Сирии турецкой военной операции «Источник мира».
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Теги:
Армия , Африка , Ближний Восток , Идлиб
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