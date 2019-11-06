ПЕРЕСВЕТим и ЗаЦИРКОНим. О каком уникальном оружии говорил Путин

Полковник в отставке в беседе с НСН напомнил, что имел в виду Верховный главнокомандующий.

Ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которого нет у других стран, и наращивать оборонный потенциал пообещал Владимир Путин на встрече с армейским генералитетом.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН напомнил, что именно имел в виду верховный главнокомандующий.

«Есть и такое и такое. Гиперзвук — это "Циркон", лазеры — есть "Пересвет"», — сказал он.

По словам военного эксперта, Россия в плане новейших вооружений не уступает ведущим державам.

«У Китая есть гиперзвук, американцы работают в этом направлении. Что до лазера, то они постоянно радуются, что испытали в акватории Персидского залива, где воздух прозрачный и климат хороший», — заметил Тимошенко.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, что потенциальным противникам России нечем ответить на «Пересвет».

«Средств им (лазерным комплексам — НСН) противостоять нет», — отметил военный аналитик.

По его словам, лазерный комплекс поможет в борьбе с беспилотниками и бронетанковой техникой.

«Основное назначение этого оружия, скорее всего, будет уничтожение боеголовок самонаведения ракет атакующих объектов. Также уничтожение лёгких целей, в частности беспилотников, которые могут быть поражены лазером небольшой мощности», — сказал Сивков.

Напомним, лазерный комплекс «Пересвет» был анонсирован Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Его поставки в армию начались в 2017 году. 1 декабря 2018 года комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство.

При этом на Западе выражалось сомнение в реальных боевых возможностях российского лазера, поскольку его испытания никогда не демонстрировались. Американцы же обнародовали видео испытаний своей боевой лазерной системы LaWS в 2014 году.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», по словам Путина, способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. В марте этого года стало известно, что к производству готовятся модернизированные фрегаты проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон».