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ПЕРЕСВЕТим и ЗаЦИРКОНим. О каком уникальном оружии говорил Путин 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
О каком уникальном оружии говорил Путин
Фото: nsn.fm
Полковник в отставке в беседе с НСН напомнил, что имел в виду Верховный главнокомандующий.
Ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которого нет у других стран, и наращивать оборонный потенциал пообещал Владимир Путин на встрече с армейским генералитетом.
Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН напомнил, что именно имел в виду верховный главнокомандующий.
«Есть и такое и такое. Гиперзвук — это "Циркон", лазеры — есть "Пересвет"», — сказал он.
По словам военного эксперта, Россия в плане новейших вооружений не уступает ведущим державам.
«У Китая есть гиперзвук, американцы работают в этом направлении. Что до лазера, то они постоянно радуются, что испытали в акватории Персидского залива, где воздух прозрачный и климат хороший», — заметил Тимошенко.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, что потенциальным противникам России нечем ответить на «Пересвет».
«Средств им (лазерным комплексам — НСН) противостоять нет», — отметил военный аналитик.
По его словам, лазерный комплекс поможет в борьбе с беспилотниками и бронетанковой техникой.
«Основное назначение этого оружия, скорее всего, будет уничтожение боеголовок самонаведения ракет атакующих объектов. Также уничтожение лёгких целей, в частности беспилотников, которые могут быть поражены лазером небольшой мощности», — сказал Сивков.
Напомним, лазерный комплекс «Пересвет» был анонсирован Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Его поставки в армию начались в 2017 году. 1 декабря 2018 года комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство.
При этом на Западе выражалось сомнение в реальных боевых возможностях российского лазера, поскольку его испытания никогда не демонстрировались. Американцы же обнародовали видео испытаний своей боевой лазерной системы LaWS в 2014 году.
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», по словам Путина, способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. В марте этого года стало известно, что к производству готовятся модернизированные фрегаты проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон».
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Теги:
Армия , Оружие , Константин Сивков , Владимир Путин , Китай
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