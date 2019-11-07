Предложена новая дата разведения сил в Донбассе

Народная милиция ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском 9 ноября

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) готовы к разведению сил и средств в районе Петровского в Донбассе 9 ноября при условии согласования этой даты на видеоконференции контактной группы в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"Сегодня нами было передано уведомление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о готовности подразделений Народной милиции ДНР приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи населенного пункта Петровское после соответствующего решения контактной группы — 9 ноября", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Якубов отметил, что, если эта дата будет подтверждена всеми участниками запланированной на 8 ноября видеоконференции, то 9 ноября в 13:00 представители Народной милиции вновь запустят сигнальную ракету в знак готовности приступить к процессу устранения нарушений на участке.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, на котором была определена, но не была озвучена дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но этого не произошло.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с Рамочным решением 2016 года там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе. Силы конфликтующих сторон в Петровском уже были однажды разведены. Это произошло в октябре 2016 года, однако впоследствии Украина вернула свои войска на позиции.

После срыва Киевом разведения сил и средств в Петровском 4 ноября ДНР инициировала экстренное внеочередное заседание контактной группы с целью определить новую дату начала отвода войск. Миссия ОБСЕ выразила готовность координировать встречу Контактной группы в формате видеоконференции 8 ноября, однако от украинской стороны официальной информации о намерении согласовать новую дату начала отвода сил не поступало.