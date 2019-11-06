Историческую посадку Су-33 показали на видео

Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».

В сообщении телеканала отмечается, что посадку и взлет самолета с борта авианосца провел летчик-испытатель Виктор Пугачев , а при проектировании истребителя были решены «сложные задачи, связанные с конструкцией, прочностью, аэродинамикой, системами управления, навигацией, вооружением».

В апреле газета «Известия» написала, что российские ракеты «Циркон», «Оникс» и «Калибр», системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 и корабельные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) получат целеуказание в режиме реального времени от палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР.

В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящийся на ремонте, возглавил составленный американским журналом The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.