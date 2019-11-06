В Берлине рассказали, как обезопасить Европу

Берлин считает Договор об открытом небе одной из опор безопасности в Европе

Правительство Германии рассматривает Договор об открытом небе, о возможности выхода из которого заявляли ранее в США , как одну из опор безопасности в Европе, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Тема Договора об открытом небе для нас очень важна, это одна из опорных колон архитектуры безопасности в Европе, важный элемент построения доверия между Европой, Россией и США", — заявил Бургер на брифинге в среду.

Он также добавил, что "сохранение этого соглашения для нас также важная тема".

Он при этом не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли Германия доносить свою позицию по Договору во время визита в Германию госсекретаря США Майка Помпео, который начинает свой визит в Германию в среду и пробудет в стране до пятницы. В планах министра — встречи с канцлером Ангелой Меркель , коллегой Хайко Маасом, министрами обороны и финансов.

Официального представителя кабмина Штеффена Зайберта также спросили о ситуации вокруг предложения министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать международную зону безопасности на севере Сирии. По словам чиновника, нового развития инициатива пока не получила.

"Нового развития в этом вопросе нет. Предложение министра остается частью дискуссий, а также частью продолжающихся дебатов", — заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.