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В Турции рассказали о втором этапе поставок С-400 

РИА Новости 15 минут назад
С поставками второй партии С-400 Турции возникла заминка
Фото: AFP
Второй этап поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию предусматривает их совместное производство, это может быть реализовано к концу 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года", — сказал Демир в эфире телеканала NTV.
«Серьезная ошибка»: в продаже С-400 Турции увидели угрозу РФ 
Он добавил, что продолжаются технические консультации с российской стороной о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.
Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в апреле 2017 года в Москве. Он стал крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО. Согласно контракту, Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
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Теги:
Армия , Оружие , Турция
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