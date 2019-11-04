Россия нанесла удары в Сирии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: российская авиация нанесла удары по объектам в Сирии 

News.ru 44 минуты назад
Российская авиация возобновила удары на северо-западе Сирии. Операция состоялась в ночь на 4 ноября 2019 года. Бомбардировке подверглись цели в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
Самолёты атаковали опорный пункт радикалов в Кабани, передаёт портал AMN со ссылкой на источники. Кроме того, утверждает сайт, ВВС РФ нанесли удары по позициям боевиков в городах Кафр-Сиджна, Кафр-Набль, Ракая и ряде других населённых пунктов.
Ранее News.ru сообщал, что по меньшей мере четыре человека погибли при обстреле турецкими военнослужащими территории Сирии. От обстрела пострадали жители посёлка Умм-Асафир на севере провинции Хасеке. Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
News.ru: последние новости
Военные рассказали о зарплате контрактников Военные рассказали о зарплате контрактников На Украине заявили о создании несбиваемой сверхзвуковой ракеты На Украине заявили о создании несбиваемой сверхзвуковой ракеты Донецк уведомил ОБСЕ о готовности к разведению сил в районе Петровского Донецк уведомил ОБСЕ о готовности к разведению сил в районе Петровского 
Теги:
Армия , Видео , Латакия , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток
Убийство и насилие в селе: пойман четвертый подросток 94
Россиянин захотел пять бюджетов РФ за моральный ущерб
Россиянин захотел пять бюджетов РФ за моральный ущерб 2
В Киеве раскрыли будущее ДНР и ЛНР при включении в РФ
В Киеве раскрыли будущее ДНР и ЛНР при включении в РФ 1171
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву 2
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского 532
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
00:47
Депутат Рады пригрозил отрезать голову прохожему
В мире Украина
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву
01:59
Главу Эстонии отговаривают от поездки в Москву
Политика Прибалтика
Лановой рассказал о самочувствии после приступа
01:07
Лановой рассказал о самочувствии после приступа
Общество
Россия нанесла удары в Сирии
01:52
Россия нанесла удары в Сирии
Армия
Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош
00:36
Панкратов-Черный оправдал Вележеву за дебош
Шоу-бизнес
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение