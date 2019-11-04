Россия нанесла удары в Сирии

СМИ: российская авиация нанесла удары по объектам в Сирии

Российская авиация возобновила удары на северо-западе Сирии . Операция состоялась в ночь на 4 ноября 2019 года. Бомбардировке подверглись цели в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Самолёты атаковали опорный пункт радикалов в Кабани, передаёт портал AMN со ссылкой на источники. Кроме того, утверждает сайт, ВВС РФ нанесли удары по позициям боевиков в городах Кафр-Сиджна, Кафр-Набль, Ракая и ряде других населённых пунктов.

Ранее News.ru сообщал, что по меньшей мере четыре человека погибли при обстреле турецкими военнослужащими территории Сирии. От обстрела пострадали жители посёлка Умм-Асафир на севере провинции Хасеке. Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.