Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»

«Милитаристская истерика»: зачем в Минобороны Латвии спекулируют «российским вторжением»

Латвийская армия готова отразить нападение российских войск. Такое заявление сделал министр обороны страны Артис Пабрикс. По его словам, вооружённые силы республики способны «выкинуть и нейтрализовать» подразделения «зелёных человечков». Пабрикс считает, что Латвия достигла серьёзных успехов в усилении обороноспособности. В то же время он сетует на нехватку денег и выступает за массовое привлечение граждан к выполнению задач военного характера. По мнению экспертов, Минобороны Латвии пытается приучить население к мысли о якобы неминуемой агрессии РФ . Кроме того, Рига рассчитывает таким образом получить больше военной помощи со стороны Запада, отмечают аналитики.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о готовности вооружённых сил страны дать отпор российским войскам в случае якобы возможного вторжения. Об этом глава ведомства заявил, отвечая на вопросы студентов Видземской высшей школы в Валмиере (город в центре республики).

«Что мы будем делать, если в Латвии где-то появятся «зелёные человечки»? Мой ответ таков — мы маленькое общество, этих «фруктов» мы знаем! Мы их просто выкинем и нейтрализуем. Это и будет государственной властью, которую мы реализуем», — цитирует Пабрикса издание Baltijas Balss.

По словам министра обороны, Латвия не допустит повторения событий 80-летней давности. Речь идёт о вводе частей Красной Армии на территорию страны в октябре-ноябре 1939 года. Советские подразделения действовали в рамках Договора о взаимной помощи. Латвийские власти не оказали сопротивления, но после распада СССР на официальном уровне признали политику Москвы «оккупацией».

«Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков», — подчёркивал Песков.

Сам Владимир Путин ранее и вовсе назвал подобные домыслы «полным бредом».

«Послушайте, думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред… Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?», — заявил Путин в интервью Bloomberg в 2016 году.

Как пояснил RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок , государственная и военная традиция Латвии зиждется на идеологии противостояния с Россией. Под эту концепцию «подгоняется» история страны и современная военно-политическая пропаганда, которая присутствует в заявлениях должностных лиц и СМИ.

«Латвия, подобно Украине, активно создаёт альтернативную историю, где превозносятся любые события, связанные с «оккупацией» или сражениями с русскими и советскими войсками. При этом обязательно проводится параллель с современностью. Таким образом в головы граждан закладывается мысль о якобы неминуемом повторении агрессии восточного соседа», — подчеркнул Ходарёнок.

Всеобъемлющая оборона

Артис Пабрикс получил известность благодаря своим антисоветским инициативам. В мае он пообещал найти способ запретить военнослужащим страны праздновать День Победы 9 мая. В сентябре министр назвал легионеров дивизий «Ваффен СС» «гордостью латышского народа и государства».

Кроме того, Пабрикс неоднократно делал громкие заявления о возросшем за последние годы оборонном потенциале страны. Одной из важнейших сил «сдерживания» министр обороны считает Северную дивизию НАТО. В марте штаб соединения был торжественно открыт в городе Адажи. В состав формирования вошли подразделения ВС Латвии, Эстонии и Дании.

По мнению Пабрикса, в случае «российской агрессии» на защиту страны могут встать войска стран НАТО. На сегодняшний день в Латвии находится многонациональный контингент численностью порядка 1,4 тыс. человек. В нём на ротационной основе проходят службу военные из Канады, Албании, Чехии, Италии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

В настоящее время в Латвии обсуждается принятие новой концепции национальной обороны. 6 ноября в Латвийском сельскохозяйственном университете в Елгаве запланировано обсуждение основных пунктов будущего документа. На повестке дня вопросы увеличения военного бюджета и мобилизации граждан на «защиту» страны.

В действующей концепции национальной обороны Латвии отмечается, что Россия якобы готова использовать силовые методы для решения внешнеполитических задач. Кроме того, там утверждается, что Москва якобы целенаправленно укрепляет военную инфраструктуру на границе с Латвией и пытается влиять на безопасность республики с помощью пропаганды, психологического воздействия, «поддержки агентов влияния и поощрения общественного недовольства», кибератак, разнообразных экономических манипуляций.

Оборонные возможности Латвии, как полагает Пабрикс, могут быть повышены посредством реализации принципа так называемой всеобъемлющей государственной обороны. Его суть заключается в том, что ответственность за военную безопасность республики перекладывается на плечи каждого гражданина. По словам министра обороны, речь идёт о «подготовке людей и их мышления к разным кризисным ситуациям».

Принцип будет реализован в ближайшие три-четыре года. На практике он позволит Минобороны Латвии привлекать гражданское население к выполнению задач, свойственных военнослужащим. Также ведомство собирается использовать ресурсы частных организаций для нужд армии.

«То, что сейчас происходит в головах латвийского руководства, — это следствие махровой русофобии и милитаристской истерики, всплеск которой начался в 2014 году и до сих пор не заканчивается. Общество приучают к тому, как страшно и опасно жить, когда рядом находится огромное государство, владеющее к тому же ядерным оружием», — отметил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Образ врага»

После 2014 года Рига проводит курс на увеличение численности ополчения («Земессардзе»), резервистов и регулярных частей. Как отмечают опрошенные RT эксперты, Латвия обладает небольшими кадровыми вооружёнными силами (несколько батальонов) и рассчитывает привлекать основные человеческие ресурсы в угрожаемый период.

Наращиванию Ригой численности регулярных частей мешает нехватка финансов. В последние годы Латвия последовательно увеличивает военный бюджет. В 2018 году расходы на оборону впервые достигли стандарта НАТО, который составляет 2% от ВВП. Тем не менее Минобороны страны продолжает сетовать на денежный дефицит.

В рейтинге военной мощи Global Firepower Латвия расположилась на 105-м месте. Из соседних государств ниже находится только Эстония (112-я). Общая численность военнослужащих республики составляет примерно 13,3 тыс. человек. При этом у Латвии нет боевой авиации, танков и кораблей, оснащённых ракетным вооружением.

Несмотря на столь скромные военные ресурсы, Пабрикс не сомневается в способности армии отразить мифическую «российскую агрессию». Например, в августе в интервью местной газете Diena он пообещал, что вооружённые силы республики «задавят» российские войска «под самый корень».

Михаил Ходарёнок считает, что столь громогласные заявления может делать только человек, пребывающий «в состоянии сильного перевозбуждения». По его мнению, в реальности руководство Минобороны Латвии осознаёт абсурдность сценария нападения России на Прибалтику и «намеренно разжигает милитаристские и русофобские настроения».

«Наверное, министр обороны Латвии не всегда пребывает в адекватном эмоциональном состоянии, хотя я не сомневаюсь, что он сам прекрасно понимает бессмысленность опасений, связанных с мифической российской угрозой. Его слова о неминуемом разгроме так называемых зелёных человечков — это сотрясание воздуха. Латвийская армия находится в таком состоянии, что о её боевых возможностях просто нельзя всерьёз рассуждать», — подчеркнул Ходарёнок.

Алексей Леонков полагает, что русофобская риторика Минобороны Латвии направлена на обоснование просьб к западным государствам предоставить финансовую и военную помощь. Как отметил эксперт, прибалтийская страна рассчитывает стать «дотационной» республикой в составе евроатлантических структур.