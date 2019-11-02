Шойгу устроил разнос военным из-за бойни в Забайкалье

Министр обороны Сергей Шойгу устроил разнос подчиненным после резни в забайкальской воинской части. Об этом сообщает РБК, принадлежащее Григорию Березкину, со ссылкой на два источника, знакомых с результатами закрытого совещания в Минобороны. Совещание прошло накануне, и было посвящено расследованию убийства 8 сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым.

Источники заявили, что министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом. Он заявил, что командиры нарушили его требования и отправили в срочника в караул на несколько суток подряд. Тогда как ранее Шойгу требовал отправлять в караулы на такие длительные сроки только контрактников.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — резюмировал собеседник.

Отмечается, что Шойгу назвал ЧП в Забайкалье «вопиющим преступлением» и пообещал привлечь к ответственности всех, кто допустил халатность.

Министр обороны приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах. Главному военно-политическому управлению поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.

По данным источников РБК, комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров. Однако версия о неуставных взаимоотношениях и насилии не подтвердилась. При этом не исключено, что повышенная психическая нагрузка в карауле «могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии».

Рядовой Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в карауле 25 октября. Погибли восемь человек, двое из них — офицеры. Солдата арестовали на два месяца.

В Минобороны утверждали, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, не связанный со службой. Отец срочника считает, что в части могли быть случаи дедовщины.