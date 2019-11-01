Военных США и Британии пригласят на парад 9 мая

Военных США и Великобритании пригласят на парад 9 мая в Москве

На парад 9 мая на Красной площади планируется пригласить парадные расчёты стран антигитлеровской коалиции, в том числе США , Британии и Франции . Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.

Всего, по данным Картаполова, планируется привлечь порядка 20 расчётов, включая страны СНГ, США, Великобританию , Францию, Египет, Израиль, Иран, Индию, Китай и другие. Зрителями парада станут 335 ветеранов войны, в том числе 156 — из-за рубежа.

Парады победы 9 мая 2020 года запланированы в 28 городах. Помимо Москвы, это города-герои Волгоград, Мурманск, Керчь, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Тула. Также парады состоятся в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий.

Локальные парады предполагается провести в 374 городах России и семи городах за рубежом, где ныне находятся войска РФ.