Военных США и Британии пригласят на парад 9 мая

На парад 9 мая на Красной площади планируется пригласить парадные расчёты стран антигитлеровской коалиции, в том числе США, Британии и Франции. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.
Всего, по данным Картаполова, планируется привлечь порядка 20 расчётов, включая страны СНГ, США, Великобританию, Францию, Египет, Израиль, Иран, Индию, Китай и другие. Зрителями парада станут 335 ветеранов войны, в том числе 156 — из-за рубежа.
Парады победы 9 мая 2020 года запланированы в 28 городах. Помимо Москвы, это города-герои Волгоград, Мурманск, Керчь, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Тула. Также парады состоятся в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий.
Локальные парады предполагается провести в 374 городах России и семи городах за рубежом, где ныне находятся войска РФ.
Ранее News.ru писал о подготовке к параду 7 ноября в Москве. Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что при необходимости над городом разгонят тучи.