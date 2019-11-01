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Турецкий генерал: «Третья мировая война неизбежна» 

Рамблер 34 минуты назад
Третья мировая война неизбежна, считает, как сообщает RT, турецкий генерал Осман Памукоглу.
Памукоглу — генерал-майор в отставке. Недавно была издана его книга под названием «Третья мировая война». В ней он высказал мнение, что таковая неизбежна. По его словам, об этом ясно свидетельствует объем трат сверхдержав на военные цели.
Также он считает, что новая мировая война будет похожа на прошлые, а начнется между Россией, США и Китаем по причине либо нежелания их властей терять зоны своего влияния и контроля над ресурсами, либо желания их расширить.
При этом генерал Памукоглу полагает, что Россия и США будут союзниками в третьей мировой войне — потому что были таковыми в Первой и Второй.
Наконец, турок высказал мнение, что формальным поводом для начала мировой войны может стать «невообразимое происшествие» — теракт, покушение, затопление судна, уничтожение самолета, инцидент на границе или даже нечто, что будет выдано за действительность, таковой не являясь.
Комментарии299 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Третья мировая
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