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Россия перебросила на север Сирии дополнительные силы 

News.ru + ещё 16 5 часов назад
Россия перебросила на север Сирии дополнительные силы
Фото: Xinhua/Global Look Press
Около 300 российских военнослужащих и 20 новых бронеавтомобилей дополнительно перебросили на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной патрулирует пограничные районы.
Как сообщает РИА Новости, каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. На пунктах, где будет происходить встреча с турецкими военнослужащими, их встречает российский бронеавтомобиль «Тигр», после чего начинается движение по маршруту.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и погранслужбы Сирии. Они будут содействовать выводу курдских отрядов, а также осуществлять совместно с турками патрулирование, писал News.ru.
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Теги:
Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия
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