Россия перебросила на север Сирии дополнительные силы

Около 300 российских военнослужащих и 20 новых бронеавтомобилей дополнительно перебросили на север Сирии , где военная полиция совместно с турецкой стороной патрулирует пограничные районы.

Как сообщает РИА Новости, каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. На пунктах, где будет происходить встреча с турецкими военнослужащими, их встречает российский бронеавтомобиль «Тигр», после чего начинается движение по маршруту.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и погранслужбы Сирии. Они будут содействовать выводу курдских отрядов, а также осуществлять совместно с турками патрулирование, писал News.ru.