Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

По словам представителя Пентагона, ДНК-анализ подтвердил, что США уничтожили главаря террористической группировки ИГИЛ*.

pic.twitter.com/OzVfDjyOeV— U. S. Central Command (@CENTCOM) 30 октября 2019 г. На кадрах видно здание, в котором, по утверждению Вашингтона, находился аль-Багдади. В какой-то момент происходит серия выстрелов и последующий за ними взрыв.

Как рассказывал президент США Дональд Трамп после завершения операции, террорист взорвал себя сам в момент, когда американцы подобрались к его убежищу в сирийском Идлибе.

По словам представителя Пентагона, ДНК-анализ подтвердил с абсолютной точностью, что США уничтожили именно аль-Багдади. В общей сложности были ликвидированы шесть террористов ИГИЛ*.

Минобороны России ранее заявили, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» террориста.

ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая группировка.