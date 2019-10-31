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Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади 

ТК «Звезда» + ещё 8 40 минут назад
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Фото: Reuters
По словам представителя Пентагона, ДНК-анализ подтвердил, что США уничтожили главаря террористической группировки ИГИЛ*.
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
На кадрах видно здание, в котором, по утверждению Вашингтона, находился аль-Багдади. В какой-то момент происходит серия выстрелов и последующий за ними взрыв.
Как рассказывал президент США Дональд Трамп после завершения операции, террорист взорвал себя сам в момент, когда американцы подобрались к его убежищу в сирийском Идлибе.
По словам представителя Пентагона, ДНК-анализ подтвердил с абсолютной точностью, что США уничтожили именно аль-Багдади. В общей сложности были ликвидированы шесть террористов ИГИЛ*.
В Минобороны России ранее заявили, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» террориста.
ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая группировка.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , США , Кеннет Маккензи , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон
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