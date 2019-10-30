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Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери 

Lenta.ru 42 минуты назад
Британская армия провела учения на военной базе в районе Солсбери, в ходе которых продемонстрировала уничтожение «российских танков». Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно легенде учений, город, выстроенный на равнине, захватили российские войска. Силы британских военных уничтожали списанную технику, изображавшую собой российские танки.
Отмечается, что в учениях были задействованы в том числе вертолеты Apache и несколько бронемашин. Журналисты назвали мероприятие захватывающей демонстрацией силы.
23 октября два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Известно, что сам полет продолжался 12 часов, а в тренировочном процессе также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.
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Теги:
Армия , Видео
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