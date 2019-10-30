Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Фото: Reuters
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Отмечается, что повстанцы устроили засаду и открыли огонь по автомобилю, в котором ехали наемники и сотрудники силовых структур страны. Также погибли 20 сотрудников мозамбикских сил антитеррора.
Министерство иностранных дел России пока не прокомментировало гибель россиян в Мозамбике.
В октябре погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник ЧВК. Около года назад за участие в спецоперациях Илюбаев получил медаль «За отвагу», которая вручалась ранее родственникам бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной Норвегия оценила мощь России во время военной операции Норвегия оценила мощь России во время военной операции Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Комментарии27 
Теги:
Армия , Африка , Происшествия , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , МИД , Мозамбик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль экстрадирует россиянина в США
Израиль экстрадирует россиянина в США 171
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление 505
Древний замок горит в Японии
Древний замок горит в Японии 4
Армию США признали не готовой к конфликту с РФ и КНР
Армию США признали не готовой к конфликту с РФ и КНР 88
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами 49
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины
03:45
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины
Политика
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
02:12
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
В мире Конфликты
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение