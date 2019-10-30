Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным , погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Отмечается, что повстанцы устроили засаду и открыли огонь по автомобилю, в котором ехали наемники и сотрудники силовых структур страны. Также погибли 20 сотрудников мозамбикских сил антитеррора.

В октябре погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев принимал участие в военных действиях в Сирии и Ливии как сотрудник ЧВК. Около года назад за участие в спецоперациях Илюбаев получил медаль «За отвагу», которая вручалась ранее родственникам бойцов ЧВК Вагнера, погибших в Сирии.