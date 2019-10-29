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Министр национальной обороны Турции опроверг информацию о покупке у РФ истребителей Су-35 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Турция опровергла информацию о покупке Су-35
Фото: РИА Новости
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг в пятницу сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35.
"Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнерами проекта [по созданию американских истребителей пятого поколения] F-35, предоставьте нам наши права", — приводит его слова новостной портал Haberler.
25 октября газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.
Между тем 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев выразил мнение, что пока рано говорить о проведении контрактных переговоров о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.
Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Катастрофы , Оружие , Политика , США , Хулуси Акар , Дмитрий Шугаев , Владимир Путин , Сухой , Авиационно-космический салон МАКС , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Администрация США , Анкара , Москва , Турция
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