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Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
Фото: Reuters
На северо-востоке Сирии зафиксированы первые столкновения между сирийскими и турецкими войсками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
Отмечается, что в упомянутом районе были зафиксированы первые прямые столкновения между солдатами сирийского президента Башара Асада и Турции, которые можно охарактеризовать как стычки. Других подробностей пока не приводится.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции.
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Теги:
Армия , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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