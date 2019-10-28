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Украина назвала условия разведения сил в Донбассе 

Lenta.ru 37 минут назад
Украина назвала условия разведения сил в Донбассе
Фото: РИА Новости
Командующий штабом операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко назвал поэтапные условия разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По его словам, сначала должно пройти успешное разведение сил в районе Петровского и Золотого. После этого оно состоится еще на четырех участках. Итоговый план предусматривает разведение сил в районе 30 населенных пунктов.
Кравченко подчеркнул, что разведение начнется после «семи дней режима тишины без единого выстрела». Украинская сторона подготовится к отходу еще в течение трех суток и только после этого начнет отводить войска. Далее начнется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.
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Теги:
Армия , В мире , Конфликты , Владимир Кравченко , МИД
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