Украина назвала условия разведения сил в Донбассе

Командующий штабом операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко назвал поэтапные условия разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, сначала должно пройти успешное разведение сил в районе Петровского и Золотого. После этого оно состоится еще на четырех участках. Итоговый план предусматривает разведение сил в районе 30 населенных пунктов.

Кравченко подчеркнул, что разведение начнется после «семи дней режима тишины без единого выстрела». Украинская сторона подготовится к отходу еще в течение трех суток и только после этого начнет отводить войска. Далее начнется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.