Военные из РФ и Турции обсудили планы по Сирии

Военные из РФ и Турции обсудили в Анкаре совместные планы по Сирии

Российские и турецкие военные обсудили в понедельник в Анкаре совместные планы по Сирии в рамках договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Первый день переговоров с российской военной делегацией, прибывшей в Анкару, чтобы спланировать действия, которые будут предприняты в соответствии с соглашением, достигнутым с Россией 22 октября 2019 года в Сочи. Переговоры продолжатся завтра", — отмечается в коммюнике.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.