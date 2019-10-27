Китайская копия БМП-3 уже не уступает оригиналу

Китайская копия БМП-3 уже не уступает в качестве оригиналу

Входящие в вооружение бронемашины различных типов Народно-освободительной армии Китая , оснащены новыми управляемыми ракетами. Известно, что данные противотанковые ракеты с лазерной системой наведения представляют собой лицензионную модель российского 9М117, входящую в комплекс БМП-3, право на выпуск которых был куплен Китаем.

Отмечается, что ракета способна поражать противника на расстоянии в 5000 метров, тогда как в ночных условиях дистанция достигает 3000 метров благодаря тому, что оружие оборудовано тепловизионным прицелом. Новая ракета обладает бронепробиваемостью в 550-600 мм.

В Сети уже опубликовали видео, которое показывает применение данной ракеты боевыми машинами ZBD-04A пехоты. Оружие, которому дали обозначение GP2, было запущено через 100 мм ствол орудия и попало точно в цель