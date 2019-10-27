Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская копия БМП-3 уже не уступает в качестве оригиналу 

Ferra.ru 1 час назад
Китайская копия БМП-3 уже не уступает оригиналу
Фото: Ferra.ru
Входящие в вооружение бронемашины различных типов Народно-освободительной армии Китая, оснащены новыми управляемыми ракетами. Известно, что данные противотанковые ракеты с лазерной системой наведения представляют собой лицензионную модель российского 9М117, входящую в комплекс БМП-3, право на выпуск которых был куплен Китаем.
Отмечается, что ракета способна поражать противника на расстоянии в 5000 метров, тогда как в ночных условиях дистанция достигает 3000 метров благодаря тому, что оружие оборудовано тепловизионным прицелом. Новая ракета обладает бронепробиваемостью в 550-600 мм.
В Сети уже опубликовали видео, которое показывает применение данной ракеты боевыми машинами ZBD-04A пехоты. Оружие, которому дали обозначение GP2, было запущено через 100 мм ствол орудия и попало точно в цель
Видео дня. Роскомнадзор признал Егора Крида сатанинским русофобом
Ferra.ru: последние новости
Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной Названа главная уязвимость Калининграда в случае войны Названа главная уязвимость Калининграда в случае войны США назвали самый быстрый в мире истребитель российского производства бесполезным США назвали самый быстрый в мире истребитель российского производства бесполезным 
Теги:
Армия , Оружие , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поставил Европе ультиматум
Эрдоган поставил Европе ультиматум32
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда156
Появились неожиданные подробности гибели лидера ИГ
Появились неожиданные подробности гибели лидера ИГ439
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье54
Десятки человек устроили перестрелку на перекрестке
Десятки человек устроили перестрелку на перекрестке1
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
01:20
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
Политика Армия
Эрдоган поставил Европе ультиматум
01:43
Эрдоган поставил Европе ультиматум
В мире
Зима близко: москвичей накроет снегом
00:26
Зима близко: москвичей накроет снегом
Новости Москвы
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
00:43
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
Происшествия
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
01:52
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
В мире Ближний Восток
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
00:46
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
Шоу-бизнес
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
03:38
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
Войска Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Кадыров вспомнил Тараса Бульбу после гибели лидера ИГ
01:17
Кадыров вспомнил Тараса Бульбу после гибели лидера ИГ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение