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Профессор из США описал сценарий захвата Калининграда силами НАТО 

RT на русском + ещё 4 7 часов назад
В США написали сценарий захвата Калининграда НАТО
Фото: Reuters
Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер описал гипотетическое военное столкновение России и НАТО в Прибалтике. Эксперт считает, что альянс должен рассмотреть возможность захвата Калининградской области в случае подобного столкновения.
В своём докладе Хукер пишет, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику, американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область.
Он отмечает, что главная задача захвата области — нейтрализация расположенных там систем ПВО.
Также Хукер уточняет, что захват Калининграда нейтрализует Балтийский флот, который лишится своего порта.
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Теги:
Армия , Войска , США , НАТО и Россия , Гражданская война , Планы НАТО , Ричард Хукер , НАТО , Калининград , Калининградская Область
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