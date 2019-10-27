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В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО 

РИА Новости + ещё 4 15 минут назад
В Египте начались российско-египетские учения войск ПВО
Фото: Зенитный ракетный комплекс БУК-М1 © РИА Новости / Вячеслав Афонин
Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта. В них примут участие более 100 российских военнослужащих.
"На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019", — говорится в сообщении ЮВО.
Отмечается, что целью учений является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.
Российскую сторону на учениях представляют зенитчики соединения и воинских частей войсковой ПВО округа, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.
На учениях используется военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египта.
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Теги:
Армия , Войска , Крым наш , Египет
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