В Египте начались российско-египетские учения войск ПВО

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте , сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта. В них примут участие более 100 российских военнослужащих.

"На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019", — говорится в сообщении ЮВО.

Отмечается, что целью учений является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.

Российскую сторону на учениях представляют зенитчики соединения и воинских частей войсковой ПВО округа, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

На учениях используется военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египта.