Минобороны выступило с жестким заявлением

Заявление об этом сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков . Он прокомментировал выступление главы Пентагона Марка Эспера , сказавшего, что США оставят военную группировку на востоке Сирии, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным полям.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — заявил Конашенков.

По его словам, Вашингтон скрывает экономические интересы под лозунгами борьбы с терроризмом.

Российское военное ведомство также опубликовало снимки космической разведки, свидетельствующие об американской контрабанде нефти из Сирии.

В Минобороны говорят, что фото подтверждают: «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

К примеру, на снимке нефтесборного пункта Даман (в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор), сделанном 23 августа, было зафиксировано 90 автомобилей, включая 23 бензовоза.