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Минобороны выступило с жестким заявлением 

Рамблер + ещё 7 6 минут назад
Министерство обороны России обвинило США в «международном государственном бандитизме» — захвате нефтяных ресурсов в Сирии.
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Заявление об этом сделал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он прокомментировал выступление главы Пентагона Марка Эспера, сказавшего, что США оставят военную группировку на востоке Сирии, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным полям.
«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — заявил Конашенков.
По его словам, Вашингтон скрывает экономические интересы под лозунгами борьбы с терроризмом.
Российское военное ведомство также опубликовало снимки космической разведки, свидетельствующие об американской контрабанде нефти из Сирии.
В Минобороны говорят, что фото подтверждают: «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
К примеру, на снимке нефтесборного пункта Даман (в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор), сделанном 23 августа, было зафиксировано 90 автомобилей, включая 23 бензовоза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских из Чечни. Они выполняют специальные задачи в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.
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Теги:
Армия , Видео , Марк Эспер , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Пентагон , Сирия , США
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