Хваленую российскую ракету признали небоеспособной

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Российскую «Булаву» признали «критически» небоеспособной 

Lenta.ru 39 минут назад
При стрельбе баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед, пишет в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.
По его словам, пуск Р-30 «Булава-30» с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 («Борей») требует «чистых и крупных полыней». «Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)», — уверен эксперт.
Климов отмечает, что в случае, если Верховный Главнокомандующий отдаст приказ на запуск Р-30 «Булава-30» из-подо льда, исполнить его будет возможным лишь через один-два дня — после того, как АПЛ найдет полынью. Данную ситуацию эксперт называет «нонсенсом».
Климов напоминает, что недостатков Р-30 «Булава-30» была лишена БРПЛ Р-39УТТХ («Барк»), разработка которой прекратилась в конце 1990-х годов, а «возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед» является «критически необходимым» для субмарин четвертого поколения.
Эксперт обращает внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Например, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, в октябре анонсируя учениях СЯС «Гром-2019», говорил, что в данном мероприятии будет задействована Р-30 «Булава-30», чего в действительности не произошло.
Климов считает «абсолютно ненормальным и недопустимым» то, что АПЛ «Александр Невский» и «Владимир Мономах» после передислокаций на Тихоокеанский флот «вообще никогда не выполняли практическую стрельбу» Р-30 «Булава-30». По его мнению, данное обстоятельство может быть связано с тем, что пункт базирования подлодок Вилючинск (Камчатка), «о якобы "готовности" которого к приему "Бореев" докладывало множество должностных лиц, и сообщалось в СМИ, оказался по факту не готов».
В августе военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что АПЛ проекта 955 «Борей» обычно проводят пуски Р-30 «Булава-30» из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы «Борей» — «Булава».
В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.
В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Александр Невский , Евгений Ильин , Максим Климов , Министерство обороны , Московский институт теплотехники , The National Interest
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