Анонсирована отставка начальника главного штаба ВМФ РФ

Анонсирована отставка начальника главного штаба ВМФ России

«Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского», — рассказал источник ТАСС.

По его словам, назначение состоится в ноябре, все необходимые для этого документы уже подготовлены.

В Главном штабе ВМФ не стали комментировать эту информацию.

Адмирал Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске (Белоруссия). Окончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. С 1984 по 2006 годы прошел путь от помощника командира ракетного катера до командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя. В 2009-2013 годах — заместитель командующего Северным флотом, в 2013-2018 — командующий Черноморским флотом. С 2018 года — заместитель главкома ВМФ.