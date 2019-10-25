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Анонсирована отставка начальника главного штаба ВМФ России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Анонсирована отставка начальника главного штаба ВМФ РФ
Фото: РИА Новости
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко возглавит Главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) России вместо Андрея Воложинского, сообщил источник в Минобороны.
«Главный штаб ВМФ возглавит адмирал Александр Витко, на этом посту он заменит вице-адмирала Андрея Воложинского», — рассказал источник ТАСС.
По его словам, назначение состоится в ноябре, все необходимые для этого документы уже подготовлены.
В Главном штабе ВМФ не стали комментировать эту информацию.
Адмирал Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске (Белоруссия). Окончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе. С 1984 по 2006 годы прошел путь от помощника командира ракетного катера до командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя. В 2009-2013 годах — заместитель командующего Северным флотом, в 2013-2018 — командующий Черноморским флотом. С 2018 года — заместитель главкома ВМФ.
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Комментарии
Армия , Политика , Андрей Воложинский , Александр Витко , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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