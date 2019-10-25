Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию

Россия перебросила в Сирию 300 военных из Чечни

Сирию отправили около 300 военных полицейских из Чечни , которые займутся выполнением спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Чеченские военнослужащие отправились в Сирию с аэродрома в Северной Осетии . Они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать порядок и патрулировать некоторые районы. Также полицейские помогут выводу курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров от границы.

Минобороны подчеркнули, что в Сирию направили самых подготовленных военных, которые имеют опыт подобных операций и прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Первая группа военных полицейских из Чечни прибыла в Сирию 23 октября.

Кроме того, с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. С полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские военные появились в районах, граничащих с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским отрядам дали 150 часов на то, чтобы они полностью освободили 30-километровую зону от турецкой границы.

9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые в Турции признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.