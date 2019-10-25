Сирия ответила на желание США защитить нефть от террористов

Уход США с нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизбежен. Об этом заявил зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, передает газета «Известия».

По словам аль-Асада, Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны. Возможно, это будет сделано и в рамках военной операции, добавил он.

«Власть и стабильность в регионе будет обеспечивать не курдская милиция или какие-то иностранные силы, а правительственная армия Сирии и те игроки, которые присутствуют в САР с согласия Дамаска», — констатировал аль-Асад.

Заявления президента США Дональда Трампа сирийский политик назвал «лишней попыткой самоутвердиться», так как американцы «потерпели в Сирии поражение».

Ранее стало известно, что США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Трамп объяснил это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.