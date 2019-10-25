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Сирия ответила на желание США защитить нефть от террористов 

Lenta.ru 18 минут назад
Сирия ответила на желание США защитить нефть
Фото: Reuters
Уход США с нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор неизбежен. Об этом заявил зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад, передает газета «Известия».
По словам аль-Асада, Сирия намерена вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под контроль правительства страны. Возможно, это будет сделано и в рамках военной операции, добавил он.
«Власть и стабильность в регионе будет обеспечивать не курдская милиция или какие-то иностранные силы, а правительственная армия Сирии и те игроки, которые присутствуют в САР с согласия Дамаска», — констатировал аль-Асад.
Заявления президента США Дональда Трампа сирийский политик назвал «лишней попыткой самоутвердиться», так как американцы «потерпели в Сирии поражение».
Ранее стало известно, что США планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Трамп объяснил это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики.
По данным источника Newsweek, главной задачей американских военнослужащих станет не допустить перехода этих месторождений под контроль не только террористов, но и официального сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом или Ирана и связанных с ним вооруженных формирований.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Башар Асад , Дональд Трамп , газета "Известия" , Дейр-Эз-Зор , Сирия , США
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