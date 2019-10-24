Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров «летающие крепости» B-52

Запеленговать объекты инфраструктуры, подавить ПВО, отбомбиться и уйти на базу — американские летчики потренировались в нанесении ударов по Крыму . Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетели над Черным морем, имитируя атаку на полуостров. Для их сопровождения в воздух поднялись истребители ВКС России . Об особенностях таких тренировочных полетов — в материале РИА Новости.

Виртуальный удар

Украины и Грузии. Полет продолжался двенадцать часов. Бомбардировщики взлетели с авиабазы Fairford в Великобритании в минувшую субботу, пересекли всю Европу и в какой-то момент вплотную приблизились в границам России в районе Крыма. При этом американские пилоты тесно взаимодействовали с наземными силами Румынии

Напомним, что B-52H состоят на службе уже более пятидесяти лет. Многие "летающие крепости" прошли глубокую модернизацию. Им обновили двигатели, навигационную аппаратуру, средства радиоэлектронной борьбы и вооружение. Теперь эти машины могут нести не только простые свободнопадающие бомбы, но и современные высокоточные боеприпасы. Например, управляемые JDAM, планирующие AGM-154, крылатые ракеты в обычном и ядерном исполнении.

По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, в этот раз самолеты, по всей видимости, выполнили условные тактические пуски ракет, а не бомбардировку. Бомбы обычно сбрасывают на удалении примерно десять километров от цели. То есть для такой тренировки потребовалось бы пролететь непосредственно над полуостровом, чего, разумеется, американцам бы никто не позволил. Модернизированные Б-52 способны, конечно, нести и более дальнобойные планирующие авиабомбы, но их тоже нужно "подвезти поближе".

"Бомбометание невозможно без входа в воздушное пространство России, — пояснил Попов в беседе с РИА Новости. — Территориальные воды — это 12-мильная зона, более 20 километров. Если бы они сюда сунулись, их бы тут же сбили. А если они летали в исключительной экономической зоне России, то эти тренировки проводились с уведомлением. То есть наши командные пункты, противовоздушная оборона, ВКС знали, когда и по каким маршрутам пройдут бомбардировщики".

Игра в кошки-мышки

В полете с имитацией пусков ракет на борту бомбардировщика включаются все радиолокационные станции, навигационное оборудование, системы обнаружения условного противника и определения точных координат цели, аппаратура пуска, сопровождения и корректировки ракет. И хотя это обычно продолжается всего две-три минуты, бомбардировщик засвечивается на всех радарах систем ПВО, как новогодняя елка, а дежурные расчеты на земле успевают навести ракеты на цель.

"Системы ПВО определяют и прогнозируют направление и конечные цели ракеты еще до пуска, — рассказывает Попов. — Локаторы B-52 кратковременно работают в нашем направлении, далее идет отработка прицеливания и пуска по объектам на земле или водной поверхности. За всеми этими действиями пристально следят средства и расчеты ПВО".

Для экипажей бомбардировщиков такая опека, конечно, тоже не остается незамеченной. Каждый самолет оснащен системой опознавания и предупреждения атак системами ПВО. Летчики прекрасно понимают: по ним работают станции обнаружения и прицеливания, самолеты взяты на автосопровождение. Когда по ним выпустят первые ракеты, сработают системы оповещения, и экипаж попытается обмануть головки самонаведения. Для этого на борту включат системы радиоэлектронной борьбы, и бомбардировщик начнет активно маневрировать.

В случае реального конфликта расчеты дальнобойных систем ПВО в первую очередь будут охотиться за носителями. Перехват уже сброшенных ракет, по словам экспертов, доверят зенитным комплексам среднего и малого радиуса действия.

Непробиваемое небо

Воздушное пространство над Крымом сегодня прикрывают зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Они встали на боевое дежурство в 2016-м, до этого полуостров охраняли ЗРК предыдущего поколения — С-300ПС. Особо важные объекты опекают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". За оборону на ближних подступах отвечает отдельный зенитно-ракетный полк, базирующийся в Севастополе. Он оснащен комплексами малой дальности "Оса" и средней дальности "Бук-М2". В ближайшие годы в часть начнут поступать модернизированные "Бук-М3".

Важный компонент крымской противовоздушной обороны — авиация Черноморского флота. В ее распоряжении — многофункциональные истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР. Смешанная авиационная дивизия в Бельбеке и дивизия ПВО в Севастополе укомплектованы истребителями Су-27СМ и Су-30М2. Именно они, как правило, вылетают на сопровождение потенциальных нарушителей западных границ России.

К слову, "работать" по воздуху могут и корабли. Например, ракетный крейсер "Москва" несет на борту морской аналог С-300 — зенитно-ракетный комплекс "Форт", а сторожевики вооружены ЗРК "Оса" и "Штиль".