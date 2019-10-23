Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма

«Полёты американских ВВС вблизи наших границ, в том числе над акваторией Чёрного моря, — это распространённая практика, ничего в этом страшного нет», — заявил он.

По его словам, российское воздушное пространство не было нарушено, то есть всё законно.

Как отметил Липовой, Вашингтон пытается укрепить своё влияние в Европе, в том числе в черноморском регионе, и подобные полёты призваны показать американским союзникам, что Чёрное море по-прежнему находится в зоне интересов США.