Сотни российских полицейских прибыли в Сирию

Около 300 военных из Чечни прибыли в Сирию

Прибывшие военные должны обеспечивать безопасность местных жителей, следить за порядком, а также патрулировать территорию. Кроме того, в их задачи входит содействие отступлению курдов от границы с Турцией.

Российское ведомство подчеркнуло, что в Сирию направлены самые подготовленные военные, у которых уже есть опыт участия в подобных операциях. Они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

23 октября в соответствии с договоренностями, достигнутыми Россией и Турцией в Сочи, военная полиция России выдвинулась к сирийско-турецкой границе. Российская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии.