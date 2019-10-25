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Около 300 военных из Чечни прибыли в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 43 минуты назад
Сотни российских полицейских прибыли в Сирию
Фото: РИА Новости
В Сирию из Чечни прибыли около 300 военных полицейских, которые будут выполнять специальные задачи в 30-километровой зоне на границе с Турцией, сообщило Минобороны России.
Самолет с ними вылетел в Сирию с аэродрома в Северной Осетии. С аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на базу Хмеймим для военных полицейских доставят свыше 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», передает ТАСС.
Прибывшие военные должны обеспечивать безопасность местных жителей, следить за порядком, а также патрулировать территорию. Кроме того, в их задачи входит содействие отступлению курдов от границы с Турцией.
Российское ведомство подчеркнуло, что в Сирию направлены самые подготовленные военные, у которых уже есть опыт участия в подобных операциях. Они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.
23 октября в соответствии с договоренностями, достигнутыми Россией и Турцией в Сочи, военная полиция России выдвинулась к сирийско-турецкой границе. Российская военная полиция начала патрулирование на севере Сирии.
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Комментарии2
Армия , Ближний Восток , Войска , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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