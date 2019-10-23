Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии

Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео

Авиаудары Военно-воздушных сил России по ряду объектов террористов на юге провинции Идлиб сняли на видео. Кадры опубликовало издание Ufuk на своем YouTube-канале

В частности, российская армия сосредоточила свои удары на боевиках из движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещено в России), закрепившихся в районе городов Кафр-Сиджна, Хазарин, Кафр-Набль.

Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей. По его словам, сирийская армия использовала несколько истребителей Су-35, в то время как силы ВКС России задействовали Су-24М2 и Су-34.