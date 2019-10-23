Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии

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Удар российской авиации по террористам в Сирии показали на видео 

Lenta.ru 21 минуту назад
Авиаудары Военно-воздушных сил России по ряду объектов террористов на юге провинции Идлиб сняли на видео. Кадры опубликовало издание Ufuk на своем YouTube-канале.
В частности, российская армия сосредоточила свои удары на боевиках из движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещено в России), закрепившихся в районе городов Кафр-Сиджна, Хазарин, Кафр-Набль.
Об активизации российской авиации в Сирии 23 октября сообщил военный аналитик Бабак Тагвей. По его словам, сирийская армия использовала несколько истребителей Су-35, в то время как силы ВКС России задействовали Су-24М2 и Су-34.
Последний раз российские бомбардировщики наносили удар 14 октября. Налет на боевиков происходил в то время, когда в Сирии проходила военная операция «Источник мира», объявленная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 октября.
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Армия , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , Идлиб , Сирия
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