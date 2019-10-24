Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США решили направить танки в нефтеносные районы Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 16 минут назад
Американские танки будут охранять нефть в Сирии
Фото: РИА Новости
США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии, пишет издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
По словам источника, после одобрения Белого дома Вашингтон, вероятно, направит половину батальона танковой бригады США (в танковой бригаде США 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков Abrams, и персонал на восток Сирии, передает РИА «Новости».
Также, по словам источника, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) продолжат участвовать в обеспечении безопасности этих нефтяных месторождений.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии. Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, для чего в Сирии остаются американские военные.
Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию В Китае объяснили боязнь США напасть на Россию Эрдоган собрался обсудить с Путиным вывод курдских сил из подконтрольных Дамаску регионов Эрдоган собрался обсудить с Путиным вывод курдских сил из подконтрольных Дамаску регионов Российская военная полиция заняла господствующую высоту на базе у Кобани Российская военная полиция заняла господствующую высоту на базе у Кобани
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , Администрация США , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию3
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали8
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро45
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение